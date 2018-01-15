Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую США Армию по защите границ Сирии. Об этом сообщает CNN Türk.

В нее должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает Hürriyet Daily News.

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Турецкий лидер заявил, что «уничтожит эту террористическую армию еще до ее появления». «Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», — приводит ТАСС его слова.

Как отмечает Anadolu, операция в Африне может начаться в любую минуту.