Сирийцы решили выгнать американцев из страны

Власти Сирии осудили решение Соединенных Штатов о формировании групп вооруженного ополчения на северо-восточной границе страны. Об этом сообщает Syrian Arab News Agency в понедельник, 15 января.

В сирийском МИД намерения США описали как «вопиющую агрессию против суверенитета и территориальной целостности Сирии и возмутительным нарушением международного права». В Дамаске также призвали международное сообщество осудить махинации США и положить конец «высокомерной и гегемонической политике администрации Соединенных Штатов».

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Действия Вашингтона вызвали недовольство Турции. Там Штаты обвиняют в поддержке курдских движений в Сирии. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган также описал шаг США как «неприемлемый».

15 января турецкие власти, как сообщала Al Arabiya, направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой.

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