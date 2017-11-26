Американских военных в Сирии оказалось в четыре раза больше

В Сирии находятcя около двух тысяч американских военнослужащих, сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленных военных.

Ожидается, что Пентагон официально подтвердит эту цифру в ближайшие дни. The Independent уточняет, что речь идет не об увеличении численности американского контингента, а о корректировке данных.

Ранее американское военное ведомство признавало нахождение в Сирии около 500 своих военнослужащих. Они занимаются поддержкой и подготовкой курдских отрядов, формирований демократических сил Сирии, а также участвуют в спецоперациях.

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Один из источников пояснил , что фактическое число американских военных в Ираке обнародовано не будет из-за «восприимчивости принимающей страны».

В ноябре администрация президента США Дональда Трампа расширила задачи в Сирии. Как писала The Washington Post, Вашингтон будет добиваться уже не только освобождения территории страны от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но и определенного расклада в политическом урегулировании.

По словам источников газеты, США планируют использовать остающихся на севере Сирии военных преимущественно для поддержки курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС). В зонах, где остаются бойцы ДСС, американцы планируют помогать местному самоуправлению, чтобы таким образом оказать давление на президента Сирии Башара Асада.