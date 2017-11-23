Американские военные решили остаться в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа расширила задачи в отношении Сирии. Теперь Вашингтон будет добиваться уже не только освобождения территории страны от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), но и определенного расклада в политическом урегулировании в САР. Об этом сообщает The Washington Post.

«Войска [сирийского лидера] Башара Асада вместе с иранскими и российскими союзниками добивают остатки боевиков ИГ», — говорится в статье.

Издание отмечает, что поражение ИГ неминуемо и у Соединенных Штатов «не останется оправданий» для присутствия в Сирии.

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По словам источников газеты, США планируют использовать остающийся на севере Сирии воинский контингент для поддержки преимущественно курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС). В зонах, где остаются бойцы ДСС, американцы собираются помогать налаживать местное самоуправление и таким образом оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

В середине ноября глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что американцы не выйдут из Сирии до тех пор, пока не будет заключено политическое соглашение об урегулировании между Асадом и оппозицией.

The Washington Post сообщает, что по официальным данным, в настоящее время на сирийской территории находятся 503 американских военнослужащих. При этом, как отмечает издание, на самом деле их намного больше.