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Россия назвала американскую дипломатию фейковой

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неправдой слова постпреда США при ООН Никки Хейли о провалившихся попытках дозвониться до постпреда России Василия Небензи в последние дни. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

Глава МИД обратил внимание на новое явление в международных отношениях, «когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия». «Это очень прискорбно», — резюмировал министр.

Лавров также прокомментировал заявление Хейли о том, что российские дипломаты не хотели обсуждать резолюции по мандату миссии ОЗХО — ООН в Сирии. «Ни одной проблемы, которую мы вскрыли по существу, они решать не хотели. Но то, что госпожа Хейли достаточно нервно заявила, будто бы российская миссия отвергала многие дни ее предложения встретиться и поговорить на эту тему, обсудить эти два проекта резолюции, — это ложь», — пояснил он.

Россия 16 ноября заблокировала в Совбезе ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии. Документ получил поддержку 11 стран, против выступила также Боливия; Китай и Египет воздержались. После этого на голосование вынесли российский проект резолюции, соавторами которого выступили КНР и Боливия. Его отклонили из-за того, что он получил в поддержку четыре голоса.

В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заявили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) использовали иприт.

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