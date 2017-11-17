Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по химатакам в Сирии

Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о продлении миссии по расследованию химических атак в Сирии. Документ не набрал необходимого количества голосов, передает ТАСС.
Российский проект, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии, поддержали Боливия, Казахстан и Китай, в то время как семь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, выступили против. Еще четыре члена СБ — Египет, Сенегал, Эфиопия и Япония — воздержались.
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по этому поводу. Он заявил, что страны, проголосовавшие против, понесут всю полноту ответственности за прекращение расследования.
Ранее сообщалось, что Небензя отозвал проект, а потом снова его выдвинул на рассмотрение. Отмечалось, что американский документ по тому же вопросу набрал 11 голосов, но Россия заблокировала его, воспользовавшись правом вето.
4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.