ООН нашла виновника химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне

Правительство Сирии несет ответственность за применение химического оружия в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Об этом говорится в докладе Объединенного следственного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представленном в Совет Безопасности ООН, сообщает Reuters.

По данным следователей, при атаке применялся зарин.

Государственный департамент США 20 октября впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками. «"Исламское государство", "Хаят Тахрир аль-Шам" и другие экстремистские группы используют террористов-смертников, (...) легкое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — говорилось в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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При апрельской атаке на Хан-Шейхун погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля приказал выпустить 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые нанесли удар по Хан-Шейхуну.

ОЗХО и ООН неоднократно заявляли об использовании сирийскими властями химического оружия. Также в 2016 году организации назвали «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) ответственным за одну из химических атак в Сирии.