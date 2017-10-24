Россия помешала Совбезу ООН продлить расследование по химоружию в Сирии

Россия заблокировала принятие Советом Безопасности (СБ) ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающегося расследования химических атак в Сирии (СМР). Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом голосования Россия предложила перенести рассмотрение вопроса о продлении мандата СМР на более поздний срок — до 7 ноября, чтобы дождаться публикации доклада с результатами расследования инцидента в сирийском Хан-Шейхуне. Однако эта инициатива была отклонена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что несогласованный проект резолюции был вынесен на голосование, чтобы «ошельмовать Россию», вынудив ее воспользоваться правом вето. «Давайте не будем притворяться, что мы не понимаем, что здесь происходит», — подчеркнул дипломат, обвинив США в подрыве единства Совета Безопасности.

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Срок полномочий СМР истекает в ноябре, а итоговый доклад, как ожидается, будет представлен 26 октября. В одном из своих предыдущих отчетов следователи возложили ответственность за три случая применения отравляющих веществ в Сирии на правительственные войска, а еще за один — на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

20 октября Государственный департамент США впервые признал использование химического оружия в Сирии различными террористическими группировками. «"Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), "Хаят Тахрир аль-Шам" и другие экстремистские группы используют террористов-смертников, (...) легкое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», — говорилось в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Неделей ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов рассказал, что Москва склоняется к версии постановочного характера инцидента с химическими боеприпасами в сирийском Хан-Шейхуне.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.