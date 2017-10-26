МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов

Все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции Совбеза ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной «тройкой», что граничит с откровенным покрывательством террористов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Ведомство, в частности, подвергло критике позицию США, заявивших, что Москва «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей», «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие».

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Кроме того, ведомство указало, что применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля и последующее развитие событий выявили серьезнейшие системные проблемы в работе миссии ОЗХО по установлению фактов (МУФС) и СМР.

В Москве это назвали грубым извращением позиции оппонента и подчеркнули, что, наложив вето на проект резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований (СМР) Организации по запрещению химоружия, Россия выступила не против продления мандата СМР, а против принятия на этот счет поспешного решения.

«Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки», — подчеркнули в МИДе.

«Подтверждаем намерение в сжатые сроки после получения доклада представить на рассмотрение СБ конкретные соображения о том, что следует предпринять, дабы не на словах, а на деле обеспечить подлинную независимость, объективность и профессионализм в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ», — заключили в министерстве.

24 октября Россия заблокировала принятие Совбезом несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающегося расследования химических атак в Сирии (СМР).

В результате газовой атаки в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.