В МИД рассказали о постановочном характере химической атаки в Сирии

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов рассказал, что Москва склоняется к версии постановочного характера инцидента с химическими боеприпасами в сирийском Хан-Шейхуне, который произошел 4 апреля. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости.

«Ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, скажу честно, мы все больше и больше склоняемся», — сказал Ульянов на брифинге по тематике сирийского химического досье на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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Также он указал, что доклад совместного механизма расследования ОЗХО и ООН по итогам расследования инцидента в Хан-Шейхуне будет представлен 26 октября.

4 апреля на город Хан-Шейхун были сброшены химические боеприпасы, в результате погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск Сирии. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Три дня спустя президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, который используется сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.