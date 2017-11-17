Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансировании террористической группировки «Исламское государство» ( ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Sabah.

«[Их] борьба с ИГ — лишь одно название. Что они сделали? Заплатили ИГ кучу долларов», — констатировал турецкий лидер. Он также добавил, что Турция прекрасно видит детали сценария, который Вашингтон пытается разыграть в регионе. «Это не союзнические отношения, это что-то другое», — посетовал Эрдоган.

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14 ноября сообщалось, что сотни боевиков ИГ смогли беспрепятственно выйти из сирийской Ракки благодаря договоренности, достигнутой со штурмовавшими город отрядами Демократических сил Сирии (ДСС). Операция по эвакуации террористов проводилась с ведома США и Великобритании.

Как уточняет BBC News, западные офицеры присутствовали на переговорах о выходе боевиков из Ракки, хотя и не принимали «активного участия» в обсуждениях. Информацию о тайной эвакуации боевиков подтвердил пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон: «Мы не хотели, чтобы кто-то уходил, (...) но решение принимали сирийцы».

Позже Диллон уточнил, что около 300 террористов покинули район вместе с 3,5 тысячами мирных жителей. Военный пояснил, что при выходе из города каждого эвакуируемого проверяли с помощью металлоискателей и заносили в базу биометрические данные и отпечатки пальцев.