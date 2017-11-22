Госдеп США возложил на Россию ответственность за Сирию

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что власти России несут ответственность за происходящее в Сирии и предупреждение химических атак в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Горькая правда в том, что Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки оказать помощь Сирии, за оказание давления на Башара Асада», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование сирийского кризиса. При этом Трамп отметил, что переговоры были «прекрасными».