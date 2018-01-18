Турция пообещала напасть на сирийских курдов с ведома России

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара согласует с Москвой возможную операцию турецких военных в районе Африн сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 января.

Глава ведомства заявил, что Россия и Турция — страны-гаранты по урегулированию в Сирии, будут координировать свои действия, несмотря на некоторые разногласия.

Чавушоглу добавил, что «насчет возможной операции там России не стоит беспокоиться и быть против». «Главное для России — это наличие там наблюдателей, их положение, и чтобы при любом развитии событий они не пострадали. Для этого очень важна координация, которую мы активно проводим. Насчет воздушных атак мы все должны быть в контакте со всеми, кто там находится», — отметил глава турецкого ведомства.

Ранее в четверг власти Турции заявили, что не доверяют словам Соединенных Штатов Америки о недопонимании и вторгнутся в сирийские города Африн и Манбидж, чтобы противостоять вооруженным отрядам курдов на границе.

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