Российские военные уйдут из сирийского города перед вторжением турок

Россия выведет своих военнослужащих из сирийского города Африн для того, чтобы избежать столкновения с турецкими армейскими подразделениями, которые собираются начать операцию против курдов на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, передает AMN со ссылкой на газету A Haber.

«Угроза в отношении Турции растет с каждым днем. Мы проведем эту операцию и победим терроризм», — заявил политик.

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По оценке агентства Anadolu, в настоящее время в Африне находятся от 8 до 10 тысяч боевиков YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана).

17 января вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском городе Африн против вооруженных формирований сирийских курдов YPG.

Турция ранее привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Когда именно Анкара планирует начать вторжение, не уточняется.

Сирийские власти заявили, что будут расценивать любое нападение турецких военных на курдские формирования как акт агрессии и нарушение международного права, а также пообещали сбивать турецкие истребители.

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