В Кремле назвали поставку С-300 в Сирию вынужденной мерой

Москва вынуждена принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Говоря о сбитом Ил-20, он указал на то, что преднамеренные действия израильских летчиков не могут не наносить вреда отношениям России и Израиля. «По информации наших военных экспертов, причиной этой трагедии стали преднамеренные действия израильских летчиков, что, безусловно, не может не наносить вреда нашим отношениям, а главное — это вынуждает российскую сторону принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии. Собственно, в русле вот этой линии и было принято решение, которое сегодня озвучил министр обороны (Сергей) Шойгу», — добавил Песков.

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По словам пресс-секретаря, решение о поставке в Сирию комплекса С-300 предварительно активно обсуждалось с военными экспертами. «Ситуация с безопасностью наших военнослужащих, наших летчиков, которая возникла после этой трагедии (гибель самолета-разведчика Ил-20), диктует необходимость принятия дополнительных энергичных и эффективных мер», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в понедельник, 24 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит сирийские ПВО, передав им современный ЗРК С-300. «Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — объявил он.

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