Представитель Израиля отказался комментировать поставку С-300 Сирии

В посольстве Израиля в России не стали комментировать решение РФ передать сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы это не комментируем», — ответил пресс-секретарь дипмиссии Алекс Гандлер на вопрос журналистов об отношении Израиля к поставке С-300.

Ранее в понедельник, 24 сентября, министр обороны России Сергей Шойгузаявил, что Россия усилит сирийские ПВО, передав им современный ЗРК С-300. «Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — объявил он.

В июне президент Сирии Башар Асад отказался комментировать вопрос о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. «Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будем сообщать. Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», — пояснил он тогда.

В конце апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству «Интерфакс», что Москва в означенный период не поставляла такое вооружение сирийским властям.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что Израиль нанесет ответный удар, если Сирия использует российские С-300 против его войск.

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