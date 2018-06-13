Сирия скроет поставки российских С-300

Сирия не будет сообщать о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Алям» заявил президент республики Башар Асад, передает ТАСС.

Сирийский лидер отметил, что не считает нужным объявлять о поставках оружия.

«Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будем сообщать. Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», — добавил Асад.

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В мае текущего года помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что переговоры о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству «Интерфакс», что Москва в означенный период не поставляла такое вооружение сирийским властям.

В 2010 году Москва и Дамаск заключили контракт о поставке Сирии комплексов С-300, однако соглашение, по словам президента России Владимира Путина, было приостановлено. Впоследствии российский лидер в ходе прямой линии сообщил, что Москва по просьбе Израиля отменила контракт на поставку С-300 «одной из стран арабского мира» и вернула той предоплату.

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