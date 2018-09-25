Появились подробности поставок С-300 Сирии

Министерство обороны России отправит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник, близкий к военному ведомству.

«Поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми», — пояснил собеседник газеты. ЗРК по согласованию с Дамаском будут прикрывать объекты на побережье Средиземного моря, а также контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком.

Материалы по теме Россия вооружит Сирию С-300 Израиль обещал уничтожить эти комплексы

Издание приводит слова полковника запаса Виктора Мураховского о том, что за две недели закрыть воздушное пространство береговой линии Сирии возможно, если С-300 будут поступать из наличия Минобороны. «Комплексы, стоявшие у нас на вооружении, постепенно меняют на С-400 и оставляют на хранении, с которого их как раз можно очень быстро перевезти в [Сирийскую] Арабскую Республику», — считает военный.

Официально подтверждения информации от военного ведомства пока не поступало.

Ранее 25 сентября стало известно об отправке в Сирию российских систем радиоэлектронной борьбы. Целью переброски средств РЭБ является подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, атакующих территорию Сирии, и подавление систем спутниковой навигации противника.

24 сентября Минобороны объявило о передаче Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Они будут отправлены в Сирию в течение двух недель. Решение последовало за уничтожением российского самолета-разведчика Ил-20 сирийской ПВО, в чем Москва обвинила Израиль. По мнению российского военного ведомства, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!