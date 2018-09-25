Израиль отказался считать С-300 причиной не бомбить Сирию

Армия Израиля продолжит проводить военные операции в Сирии. Такое заявление сделал министр обороны страны Авигдор Либерман, передает The Times of Israel.

По его словам, курс еврейского государства в отношении Сирии останется неизменным, несмотря на обвинения Москвы в том, что израильские истребители подставили под удар ПВО Сирии российский военный самолет Ил-20. «Мы действуем осмотрительно и ответственно, — сказал Либерман. — Ничего не изменилось и не изменится. Такова наша установка».

«Мы не собираемся договариваться с Россией через СМИ, — добавил министр. — Мы действовали так, как действуем всегда, по той же схеме координации действий [с Россией], что и всегда, и мы будем действовать так же в дальнейшем». Он подчеркнул, что ответственность за инцидент с Ил-20 лежит на Сирии и армии президента страны Башара Асада. «Таковы факты», — подытожил Либерман.

По словам главы оборонного ведомства, Израиль ясно дал понять, что не позволит территории Сирии стать плацдармом для Ирана в борьбе с еврейским государством. «Израильская армия продолжит предотвращать это, и для этого у нее есть все возможности», — добавил политик.

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Он также отметил, что конфликт между израильской и российской сторонами раздут в СМИ, в то же время власти обеих стран «поддерживают диалог» и «держат ситуацию под контролем».

24 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих 17 сентября в Сирии. Лидеры двух стран обсудили произошедшее с учетом того, что представленная израильскими военными информация о действиях их авиации расходится с выводами российского Минобороны.

Разговор произошел после заявления российского Минобороны о том, что Москва в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии в ночь на 18 сентября. В это время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В результате катастрофы погибли 15 российских военных.

Москва заявила, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Минобороны отметило, что представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии. Израильская армия обвиняет в случившемся «Хезболлу».

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