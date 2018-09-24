После сообщений о передаче Сирии российских С-300 Нетаньяху позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Нетаньяху, который еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих 17 сентября в Сирии. Лидеры двух стран обсудили произошедшее с учетом того, что представленная израильскими военными информация о действиях их авиации расходится с выводами российского Минобороны. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре с Нетаньяху «акцентировал», что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских сил ПВО адекватны сложившейся ситуации. Они направлены прежде всего на предотвращение потенциальной угрозы для жизни российских военных, подчеркнули в Кремле.

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24 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии в ночь на 18 сентября. В это время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В результате катастрофы погибли 15 российских военных.

Москва заявила, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Минобороны отметило, что представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии. Израильская армия обвиняет в случившемся «Хезболлу».

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