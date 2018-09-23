Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20

Представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит самолет-разведчик Ил-20. Об этом журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. «Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков, отметив, что Россия была оповещена об ударе одновременно с его началом.

«Не было указано и местонахождение израильских [истребителей] F-16», — добавил генерал.

Материалы по теме В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20 В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных

Он также заявил, что израильские F-16 видели российский самолет и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО. «Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — подчеркнул представитель Минобороны.

По его утверждению, в 21:59 по местному времени один из израильских истребителей начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку, что было воспринято расчетами расчетами сирийских ПВО за новую атаку. В 22:03 ракета поразила российский самолет, тот начал экстренное снижение и упал, но после этого F-16 еще 40 минут оставались в районе катастрофы. Помощь в поиске была предложена российской стороне только в 22:53.

«Мы считаем, что вина за трагедию целиком лежит именно на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — заключил Конашенков.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!