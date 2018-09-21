Раскрыто содержание встречи российских и израильских военных по гибели Ил-20

«Комсомольская правда» опубликовала подробности переговоров между российскими и израильскими военными по поводу гибели над Средиземным морем самолета-разведчика Ил-20. Встреча прошла 20 сентября в Москве, израильскую делегацию возглавлял командующий ВВС Амикам Норкин, самым высокопоставленным представителем российской стороны был главком ВКС Сергей Суровикин.

Некий источник на условиях анонимности рассказал обозревателю издания, что у всех членов российской делегации были «очень суровые лица», серьезными были и израильтяне. Норкин высказал соболезнования и предоставил объемную папку с документами, в которых содержатся итоги расследования израильской армии. Суровикин поблагодарил его и отметил, что Москва должна «очень основательно» разобраться в этих материалах.

Далее Норкин, по словам собеседника издания, повторил утверждение израильской стороны о том, что она возлагает всю ответственность за случившееся на власти Сирии. «Когда наши услышали это, многим так и хотелось воскликнуть: "А при чем здесь Асад?"» — сказал источник.

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«Кто-то с нашей стороны тут же железным контраргументом срезал израильтянина: "Если бы ваши F-16 не врывались в воздушное пространство Сирии, не спровоцировали сирийскую ПВО на открытие огня, то никакой трагедии не случилось бы"», — продолжил он, уточнив, что на это израильтяне ответили «демагогической пургой». Затем Суровикин напомнил о заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, который возложил всю вину за случившееся на Израиль.

«Израильтяне и тут выворачивались: "Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие в российский самолет, израильские самолеты ВВС уже находились на израильской территории" (...). А с нашей стороны тут же прозвучало, что у нас есть другие данные», — сообщил собеседник «Комсомольской правды».

На вопрос о том, почему Израиль предупредил Россию о своем ударе по Сирии всего лишь за минуту до атаки, израильская делегация, по утверждению источника, отреагировала «многословно и мутно». «Вообще, создалось впечатление, что Норкин и сопровождающие его лица в пиковые моменты переговоров старались уходить от конкретных военно-технических вопросов, связанных с нашим Ил-20, а напирали совсем на другое», — отметил он, добавив, что тема возможного ответа Москвы на действия израильских военных на встрече не затрагивалась.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

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