Кремль прокомментировал сообщения о злости Путина на Асада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин отказался отвечать на звонки сирийского коллеги Башара Асада после гибели самолета Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков напомнил, что Путин уже дал свою оценку произошедшему, когда назвал инцидент «цепью трагических случайностей». В ней, по словам кремлевского пресс-секретаря, все изложено достаточно исчерпывающе.

О том, что российский президент злится на Асада после гибели Ил-20 в результате действий системы ПВО Сирии, 20 сентября рассказал министр разведки Израиля Исраэль Кац. Как сообщало издание The Times of Israel, чиновник заявил, что Путин не ответил на несколько телефонных звонков сирийского лидера, и последнему пришлось отправить в Москву телеграмму.

Песков 19 сентября сообщал, что президенты России и Сирии не контактировали между собой. Вместе с тем, в Москву действительно поступала телеграмма от Асада, однако вопрос об удовлетворенности посланием в Кремле проигнорировали.

Материалы по теме В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20 В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных

В рамках расследования гибели Ил-20 российскую столицу по поручению израильского премьера Биньямина Нетаньяху посетила делегация военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным. По данным «Коммерсанта», израильтяне обосновали свою непричастность к произошедшему в 40-страничном докладе, в котором говорится о беспорядочной стрельбе сирийской ПВО, в результате чего самолет был сбит.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу». Владимир Путин в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!