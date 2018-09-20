Кремль подтвердил получение послания от Асада по Ил-20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, удовлетворены ли в Кремле посланием президента Сирии Башара Асада по ситуации со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 сентября.

«Телеграмма получена», — сказал он.

Представитель Кремля также не уточнил, ожидается ли телефонный разговор Владимира Путина и Асада.

Материалы по теме В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20 В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных

Накануне Асад отправил российскому лидеру телеграмму со словами соболезнований в связи с гибелью военного самолета. От отметил, что российские военнослужащие погибли мученической и героической смертью. Вину за случившееся он возложил на Израиль.

Ранее Путин назвал крушение Ил-20 «цепью трагических случайностей».

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту самолета находились 15 человек, все они погибли. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В Минобороны считают, что израильские военные подставили российское воздушное судно под удар сирийских ПВО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!