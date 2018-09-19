Мир
 
Последние новости
Описаны масштабы климатической катастрофы
Опубликованы снимки последствий удара Израиля по Сирии
Бомж с тяжелой судьбой пожаловался на человечество после массовой травли
ЦСКА вырвал ничью в первом матче Лиги чемпионов
Роналду получил красную карточку и заплакал
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31
Кличко станет преподавать в Гарварде
На берегу Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо
Загитова снялась с соревнований
Новости партнеров

Асад выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20

Перейти в «Мою Ленту»
Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад отправил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму со словами соболезнований в связи с гибелью военного самолета Ил-20. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает агентство SANA.

Асад отметил, что русские военнослужащие, участвовавшие в борьбе с терроризмом в республике, погибли мученической и героической смертью.

«Этот несчастный случай — результат обычной заносчивости и высокомерия Израиля, который всегда использует самые грязные средства для достижения своих презренных целей», — написал он.

Ранее Путин заявил, что к гибели самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Ил-20 сбили в ночь на 18 сентября у побережья Средиземного моря. В это время четыре израильских истребителя F-16 ударили по сирийским объектам в провинции Латакия (там находится российская авиабаза Хмеймим). В Москве считают, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ПВО, из-за чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
الرئيس الأسد يرسل برقية تعزية للرئيس بوتين باستشهاد العسكريين الروس في حادث سقوط الطائرة
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Асада после крушения Ил-20
Трамп высказался о гибели российского Ил-20
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
15:2119 сентября

Профессор пошел на членовредительство в знак протеста против Трампа

18:3019 сентября

В Индии за развод по мусульманским обычаям начнут сажать в тюрьму

20:2919 сентября

Трамп подтвердил скорую встречу с Ким Чен Ыном

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
16:0318 сентября

Ким Чен Ын принял главу Южной Кореи в «потертой» гостинице

17:4719 сентября

Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции

15:3619 сентября

В Польше назвали опасность американской военной базы на своей территории

Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
13:4019 сентября

В Малайзии мусульманин взял во вторые жены несовершеннолетнюю девочку

15:2119 сентября

Китайцы разворовали гробницу под руководством секретаря компартии

13:0118 сентября

Сирия дождалась договоренностей по Идлибу и подготовилась к борьбе с боевиками

Россия
Массовые беспорядки на Кавказе
В Кабардино-Балкарии вспыхнул национальный конфликт из-за битвы XVIII века
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2019 год
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Сорвавшиеся с высоты мать с ребенком убегали от домашнего тирана по простыням
Взбунтовавшихся из-за битвы XVIII века селян утихомирили на Кавказе
Все материалы
Мир
Асад и Израиль
 
Асад выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20
В Индии за развод по мусульманским обычаям начнут сажать в тюрьму
Трамп подтвердил скорую встречу с Ким Чен Ыном
Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции
В Польше назвали опасность американской военной базы на своей территории
В Малайзии мусульманин взял во вторые жены несовершеннолетнюю девочку
Все материалы
Бывший СССР
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Украина пригрозила Венгрии из-за тайной выдачи паспортов в Закарпатье
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Молдавия задумалась о возвращении Приднестровья
Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Академию СБУ украсили граффити с бойцом спецназа ФСБ
Все материалы
Экономика
Фокус с проникновением
Он верил в магию и защищал Майкла Джексона. В его руках все налоги Америки
Больше, чем игра
Как с помощью геймификации повысить лояльность покупателей
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
«Аэрофлот» накажет очередного авиадебошира
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Глава Минсельхоза сделал ставку на современные технологии
За дорогой хлеб начали наказывать
Все материалы
Силовые структуры
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Подруга звезды «Ворошиловского стрелка» исчезла после операции силовиков
Тюремщики попросили 16 миллиардов на видеонаблюдение в колониях
Заключенные применили насилие к сотрудникам колоний 61 раз за полгода
Бросивший учебу студент заинтересовался самоубийствами и попал под следствие
Все материалы
Наука и техника
Еще полетаем
Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
США разрешили российскому самолету-разведчику летать над США
Описаны масштабы климатической катастрофы
На МКС появятся специалисты по дыркам
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Все материалы
Спорт
«Я величайший слабак всех времен»
Раньше в теннисе зарабатывали только мужчины. Этот матч все изменил
Роналду получил красную карточку и заплакал
ЦСКА вырвал ничью в первом матче Лиги чемпионов
Загитова снялась с соревнований
Кличко станет преподавать в Гарварде
13 стран выступили против восстановления российского спорта
Мария Шарапова«Я упала ниже плинтуса»
Шарапова досрочно завершила сезон. Что дальше?
Все материалы
Культура
«Мы ждем перемен»
Роман соавтора Бьорк и ожидание новой «оттепели»
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
«Власти не хотят нас понять»
Настоящая жизнь молодых россиян глазами одного из лучших фотографов мира
Подружившегося с 14-летней актрисой рэпера Дрейка обвинили в педофилии
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
Киркоров и Басков извинились за скандальную «Ибицу» пародией на клип Канье Уэста
Умер звезда «Лоуренса Аравийского» Гамиль Ратиб
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Бомж с тяжелой судьбой пожаловался на человечество после массовой травли
Телеведущий заступился за сравненный с пенисом Трампа грибочек
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Российская компания впервые раскрыла статистику запросов властей о пользователях
Ксения Собчак станет матерью во второй раз
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Все материалы
Ценности
Бетти ПейджРоковые страсти
Самые сексуальные, властные и опасные женщины послевоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Рай в лаваше
Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России
Карл Лагерфельд прислал Тимати необычную игрушку
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Назван запретивший жителям носить шубы город
Жители российской глубинки дали отпор мировым дизайнерам
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Названы самые красивые места России
Перегревшийся авиапассажир вознамерился проветрить самолет в полете
Авиакомпания найдет способ усыпить пассажиров в полете
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Все материалы
Из жизни
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
На берегу Новой Зеландии нашли гигантское пульсирующее существо
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Двуликий щенок с четырьмя глазами родился в Перу
Мстящая бабушка выследила обидевшего ее аллигатора и убила его одним выстрелом
Все материалы
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
Что связывает МАЗ и Lamborghini?
Легендарные фонари, которые ставились на все, от тракторов до суперкаров
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
BMW Z4 третьего поколения: новые подробности
Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию
Самый доступный Mercedes-AMG: полный привод и виртуальный гоночный помощник
Все материалы
Дом
Терминал аэропорта Айдлуайлд, Нью-Йорк, США, 1962 год. Проект Ээро СаариненаВсем пример
Величайшие здания мира на снимках культового фотографа
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Золотой перегон
Жилье в Москве опять подорожает. Виновато новое метро
Россияне за восемь месяцев взяли почти миллион ипотечных кредитов
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы