Асад выразил соболезнования Путину в связи с гибелью Ил-20

Президент Сирии Башар Асад отправил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму со словами соболезнований в связи с гибелью военного самолета Ил-20. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает агентство SANA.

Асад отметил, что русские военнослужащие, участвовавшие в борьбе с терроризмом в республике, погибли мученической и героической смертью.

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«Этот несчастный случай — результат обычной заносчивости и высокомерия Израиля, который всегда использует самые грязные средства для достижения своих презренных целей», — написал он.

Ранее Путин заявил, что к гибели самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Ил-20 сбили в ночь на 18 сентября у побережья Средиземного моря. В это время четыре израильских истребителя F-16 ударили по сирийским объектам в провинции Латакия (там находится российская авиабаза Хмеймим). В Москве считают, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ПВО, из-за чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

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