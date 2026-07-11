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03:17, 11 июля 2026Мир

В Сербии заявили о кризисе в Европе из-за российских энергоресурсов

Додик заявил, что Европа не может существовать без российских энергоресурсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John Macdougall / Pool / Reuters

Европа не может существовать без российских энергоресурсов, заявил председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, европейские элиты «клюнули на политику экс-президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России».

«Но мы видим сейчас, что энергетический кризис порождает все остальные кризисы», — подчеркнул он.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес предупредил, что внутри Евросоюза (ЕС) может усилиться социальная напряженность из-за энергетического кризиса.

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