09:31, 22 марта 2026

Европу предупредили о серьезных последствиях энергокризиса

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Внутри Евросоюза (ЕС) может усилиться социальная напряженность из-за энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом риске предупредил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес, его слова приводит РИА Новости.

Негативные последствия энергокризиса в регионе, полагает европейский парламентарий, будут ощущаться на протяжении длительного периода времена. Речь может идти не о месяцах, а годах, констатировал Кеннес.

Эффект от резкого подорожания энергоресурсов в Евросоюзе (ЕС) сохранится как минимум год, полагает он. Справиться с последствиями энергетического кризиса властям ЕС в одиночку будет крайне трудно. «Никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать», — резюмировал Кеннес.

С начала совместной военной операции США и Израиля в Иране стоимость природного газа на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах резко выросла. В ходе торгов в четверг, 19 марта, котировки достигли максимума с конца 2022 года и подобрались к отметке в 850 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты объясняли подобную динамику в том числе временной приостановкой производства газа в Катаре, который до обеспечивал заметную часть европейских потребностей в этом виде топлива. В случае затягивания войны на Ближнем Востоке и продолжения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры региона стоимость газа в Европе может вырасти еще сильнее. Стабилизировать ценовую ситуацию могло бы прекращение конфликта между США и Ираном, однако пока признаков скорого завершения боевых действий на Ближнем Востоке не прослеживается.

