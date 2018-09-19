Песков ответил на вопрос о контактах Путина и Асада после крушения Ил-20

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад не контактировали после инцидента с российским Ил-20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 19 сентября. Его цитирует РИА Новости.

Песков уточнил, что Кремлю неизвестно, были ли предоставлены какие-либо данные касательно этой ситуации со стороны сирийской армии. «Это лучше уточнить в Министерстве обороны», — сказал он журналистам.

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Ранее, 18 сентября, Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайностей», а также призвал не сравнивать эту ситуацию с ноябрем 2015 года, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. По его словам, к гибели самолета-разведчика привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту самолета находились 15 человек, все они погибли. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В Минобороны России заявили, что израильские военные подставили российской воздушное судно под удар сирийских ПВО.

Израиль свою вину отрицает и обвиняет в случившемся Сирию, Иран и движение «Хезболла».

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