Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайностей»

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать гибель Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными российским самолетом Су-24 в 2015 году. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 сентября.

Глава государства назвал крушение Ил-20 «цепью трагических случайностей».

Материалы по теме В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20 В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер заверил, что Россия обеспечит дополнительную безопасность своих военных в Сирии: «Это почувствуют все».

Ранее во вторник Минобороны России сообщило о сбитом самолете радиоэлектронной борьбы Ил-20. Инцидент произошел в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. На борту воздушного судна находились 15 человек, все они погибли.

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил в случившемся Израиль. Израильская сторона не предупредила российское командование о планируемой операции в данном районе.

Израиль, в свою очередь, возложил вину на Сирию, Иран и движение «Хезболла».

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!