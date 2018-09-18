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Израиль возложил вину за сбитый Ил-20 на Сирию, Иран и «Хезболлу»

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Израиль возложил вину за гибель российского самолета Ил-20, который был сбит в сирийской провинции Латакия, на Сирию, Иран и движение «Хезболла». Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей израильской армии.

«Израиль считает режим [президента Сирии Башара] Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию "Хезболла"», — говорится в заявлении Израиля.

Израильская сторона признала, что ВВС страны нанесли удары по объектам инфраструктуры сирийской армии, на которых якобы производилось оружие массового поражения для «Хезболлы». При этом представители армии подчеркнули, что, когда сирийская армия выпустила ракеты, одна из которых поразила Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились на израильской территории.

Также в израильской армии отметили, что сирийские силы ПВО вели огонь «беспорядочно» и сирийская сторона не потрудилась удостовериться в том, что в воздухе нет российских самолетов.

Израиль также пообещал предоставить российскому правительству всю необходимую информацию для расследования инцидента.

Ранее 18 сентября министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели 15 российских военных, находившихся на борту Ил-20. Как заявляли в военном ведомстве, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.

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