Кремль отреагировал на гибель российских военных в Сирии

Кремль крайне обеспокоен ситуацией со сбитым российским Ил-20 в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 сентября.

«Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны. (...) Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», — сказал Песков.

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Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели российских военных, находившихся на борту разбившегося самолета. Он также отметил, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении Израиля.

В военном ведомстве уточнили, израильские летчики подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО.

17 сентября около 23:00 мск стало известно, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. На борту самолета находились 15 человек, все они погибли. Израильская сторона не предупреждала российское командование о планируемой операции в данном районе.

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