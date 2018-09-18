Москва обвинила Израиль в гибели российских военных в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели российских военных, находившихся на борту разбившегося в Сирии Ил-20. Об этом он заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом, передает РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, Минобороны России неоднократно призывало армию Израиля воздержаться от ударов по Сирии по различным каналам. «Вина за сбитый в Сирии российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», — сказал Шойгу. Он также отметил, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении Израиля.

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Ранее Минобороны показало схему передвижения израильских самолетов и российского Ил-20 перед тем, как тот разбился.

До этого в ведомстве заявили, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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