Обнаружены обломки сбитого в Сирии российского Ил-20

В Сирии обнаружено место падения российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийских сил ПВО. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, самолет упал в 27 километрах к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. «На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», — добавили в Минобороны.

Всего в поисках членов экипажа Ил-20 были задействованы восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

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Ранее 18 сентября в Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО. При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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