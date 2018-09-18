Минобороны схематично показало передвижение израильских F-16 и российского Ил-20

Министерство обороны на брифинге во вторник, 18 сентября, показало схему передвижения израильских самолетов и российского Ил-20 перед тем, как тот был сбит. Скриншот опубликовало RT в своем Twitter-аккаунте.

— RT на русском (@RT_russian) 18 сентября 2018, 08:15

Ранее 18 сентября в Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО. При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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