Москва оставила за собой право ответить Израилю

Министерство обороны России оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — сказал он.
Российский самолет Ил-20 пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия 18 сентября. На борту самолета находились 14 военнослужащих.
В Минобороны заявили, что самолет сбила сирийская ПВО. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию.
По данным Минобороны, в результате действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих.