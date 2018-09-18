Москва оставила за собой право ответить Израилю

Министерство обороны России оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — сказал он.

Материалы по теме В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20 В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 14 военных

Российский самолет Ил-20 пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия 18 сентября. На борту самолета находились 14 военнослужащих.

В Минобороны заявили, что самолет сбила сирийская ПВО. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию.

По данным Минобороны, в результате действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих.

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