Израиль взял паузу и отказался комментировать исчезновение российского Ил-20

Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию, одновременно с которой российский самолет Ил-20 исчез с радаров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — заявили в израильском военном ведомстве. При этом агентство уточняет, что до того, как выдать ответ, сотрудник пресс-службы взял паузу для консультации с начальством.
Ранее Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.
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