Российский Ил-20 пропал у авиабазы Хмеймим в Сирии

Экипаж российского самолета Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.

По заявлению российского военного ведомства, самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.

3 мая в районе авиабазы Хмеймим потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

6 марта в Сирии упал российский военно-транспортный самолет Ан-26. Он потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

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