Опубликовано новое видео обстрела сбитого в Сирии Су-25

В сети появилось новое видео обстрела с земли российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии. Кадры опубликованы на YouTube-странице Telegram-канала Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

По его данным, атаку проводили боевики из группировки «Джейш Идлиб Хур». На кадрах видно, как из зенитной установки, расположенной на пикапе, выпускают очереди в сторону самолета. Однако в итоге Су-25 был сбит боевиками при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Пилот штурмовика Роман Филипов какое-то время удерживал судно в воздухе, однако затем был вынужден катапультироваться. После приземления он принял бой и некоторое время отстреливался из штатного оружия, а в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!