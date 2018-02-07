Ведомый летчика Филипова рассказал о попытках прикрыть сбитого командира

Летчик, работавший в паре с Романом Филиповым, рассказал о попытках прикрыть с воздуха своего командира. Об этом он рассказал корреспонденту газеты «Красная звезда».

Пилот второго Су-25 пояснил, что первым заметил момент атаки и предупредил ведущего, что по тому «работают». «А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном: "В меня попали. Хорошо попали, пожар правого [двигателя], и левый становится..."», — процитировал пилот переговоры в небе, добавив, что последним приказом Филипова было требование уходить в облака и вызывать поисково-спасательный отряд.

Материалы по теме Отомстил за пацанов Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии

Второй пилот в нарушение приказа продолжил прикрывать командира. «Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива», — рассказал летчик.

Имя напарника Филипова не раскрывается.

Филипов погиб 3 февраля в Идлибе после того, как его штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

6 февраля тело Филипова было возвращено в Россию общими усилиями Москвы и Анкары. В операции были задействованы российские военные разведчики и их турецкие коллеги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!