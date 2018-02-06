Террористы поссорились из-за тела российского летчика

Действующие на территории Сирии террористические группировки поссорились из-за выдачи тела российского пилота Романа Филипова. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности экстремистских организаций.

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Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее именовавшаяся «Джабхат ан-Нусра» и запрещенная в России, через свое новостное агентство «Иба» заявила, что бандиты из группировки «Файлак аш-Шам» выкрали тело пилота и передали турецким военным. По утверждению террористов, они планировали обменять убитого на заключенных соратников.

Террористы назвали конкурентов «агентами Турции и предателями» и пообещали обратиться в шариатский суд.

Ранее 6 февраля тело летчика Романа Филипова, погибшего в сирийской провинции Идлиб, было возвращено в Россию общими усилиями Москвы и Анкары. В операции были задействованы российские военные разведчики и их турецкие коллеги.

Указом президента Владимира Путина Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Офицер будет похоронен 8 февраля в Воронеже с воинскими почестями.

Филипов погиб 3 февраля в Идлибе после того, как его штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена.

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