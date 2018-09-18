Французский фрегат пустил ракеты в момент исчезновения российского Ил-20

Российский самолет Ил-20 пропал с радаров над акваторией Средиземного моря. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минобороны России.

ЧП произошло в районе 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от берега.

«В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne ("Овернь")», — заявили в военном ведомстве.

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Auvergne является фрегатом класса FREMM. Это многоцелевые фрегаты французско-итальянской разработки. Предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.

6 марта в Сирии упал российский военно-транспортный самолет Ан-26. Он потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

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