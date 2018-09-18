Москва рассказала о роли Израиля в гибели российского Ил-20

Израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, израильские средства управления авиации не могли не видеть российский Ил-20, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. «Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — отметил представитель ведомства.

При этом Конашенков подчеркнул, что Израиль не предупреждал российское командование о планируемой операции в данном районе. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», — пояснил генерал.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — добавил он.

Ранее 18 сентября Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.

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