Франция отвергла причастность к исчезновению российского Ил-20 в Сирии

Французские военные не причастны к исчезновению российского самолета Ил-20 в Сирии. Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны, передает Reuters во вторник, 18 сентября.

«Мы отрицаем любое участие», — говорится в сообщении.

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В то время как Ил-20 перестал выходить на связь в районе авиабазы Хмеймим, российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne («Овернь»), находившегося в данном районе.

По заявлению российского военного ведомства, самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия. На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.

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