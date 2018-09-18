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США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20

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Российский самолет-разведчик Ил-20 мог быть сбит сирийскими ПВО. Такую гипотезу телеканалу CNN предположил источник в правительстве США.

По его словам, инцидент произошел во время отражения налета израильских истребителей на провинцию Латакия, где находится российская авиабаза Хмеймим. Другой собеседник телеканала подтвердил факт обстрела Израилем территории Сирии.

Ранее Минобороны России заявило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.

Израиль отказался комментировать налет на Сирию и пропажу российского самолета, заявив, что не комментирует сообщения из-за рубежа..

На момент написания материала судьба экипажа Ил-20 неизвестна. В районе исчезновения самолета проводится поисково-спасательная операция.

Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot — «Лысуха») — самолет радиоэлектронной разведки и борьбы.

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