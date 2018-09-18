Минобороны назвало причиной гибели российского самолета сирийскую ПВО

В российском министерстве обороны заявили, что самолет Ил-20 сбила сирийская ПВО, сообщает РИА Новости.

Российский самолет был сбит в результате того, что израильские летчики подставили его под удар ракеты комплекса С-200 сирийских средств ПВО. Отмечается, что Израиль не предупреждал командование российских войск в Сирии о готовящейся операции в районе провинции Латакия. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», — пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, израильские средства управления авиации не могли не видеть российский Ил-20, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. «Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — сказал он.

Ранее 18 сентября в министерстве заявляли, что самолет пропал с радаров в ходе обстрела израильскими истребителями сирийских объектов в провинции Латакия. Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию.

На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция.

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