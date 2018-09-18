Израиль отказался комментировать обвинения в гибели российского Ил-20

Израильская дипмиссия в Москве отказалась давать комментарии относительно причастности авиации страны к гибели российского самолета Ил-20 в Сирии. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Без комментариев», — сказали в израильском посольстве.

Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО. При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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