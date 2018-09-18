Песков ответил на вопрос о влиянии гибели Ил-20 на договоренности по Идлибу

Инцидент со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии не повлияет на реализацию российско-турецких договоренностей по Идлибу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 18 сентября.

«Это важная прорывная договоренность», — отметил Песков.

Вместе с тем в Кремле крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. По его словам, полная оценка произошедшему дана в заявлении Министерства обороны России.

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17 сентября президенты России и Турции пришли к соглашению по вопросу действий в сирийской провинции Идлиб, который остается под контролем боевиков. Стороны договорились о создании вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Ее будут контролировать турецкие силы и российская военная полиция.

Вечером того же дня российской военное ведомство сообщило о сбитом российском самолете в районе Латакии. Позже министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели 15 российских военных, находившихся на борту самолета. Израильская сторона не предупредила российское командование о планируемой операции в данном районе.

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