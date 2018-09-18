Британский истребитель заметили в районе крушения Ил-20

Истребитель-бомбардировщик «Торнадо» Военно-воздушных сил Великобритании был замечен в небе над сирийской провинцией Латакия за час до гибели Ил-20. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Как пишет агентство, британский самолет вылетел с авиабазы Акротири на Кипре и летел в сторону Турции. Однако по неизвестной причине он встал в круг над международными водами Средиземного моря, курсируя к западу от Латакии. После этого «Торнадо» направился в воздушное пространство Турции, а затем в Ирак.

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Ранее 18 сентября Минобороны России заявило, что российский самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Самолет был сбит в результате того, что израильские летчики подставили его под удар ракеты комплекса С-200 сирийских средств ПВО. Отмечается, что израильские военные не предупреждали командование российских войск в Сирии о готовящейся операции в районе.

Израиль возложил вину за гибель Ил-20 на Сирию, Иран и движение «Хезболла».

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