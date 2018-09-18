Путин призвал серьезно разобраться в крушении Ил-20

Президент России Владимир Путин поставил задачу серьезно разобраться с инцидентом со сбитым в Сирии Ил-20. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 18 сентября.

«Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано», — заявил Путин на пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

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Российский лидер назвал крушение Ил-20 «цепью трагических случайностей», а также призвал не сравнивать эту ситуацию с ноябрем 2015 года, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 был сбит в результате действий израильских летчиков: они подставили воздушное судно под удар ракеты комплекса С-200 сирийских средств ПВО. Инцидент произошел в районе провинции Латакия вечером 17 сентября.

Израиль, в свою очередь, возложил вину на Сирию, Иран и движение «Хезболла». Представитель израильской армии отметил, что сирийская сторона не потрудилась удостовериться в том, что в воздухе нет российских самолетов.

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