Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:40, 11 июля 2026Россия

Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов

Замминистра науки Могилевский: Четыре предмета станут обязательными для студентов вузов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«Это "История", "Философия", "Основы российской государственности" и "Русский язык"», — отметил он.

По словам Могилевского, министерство намерено унифицировать подходы к преподаванию этих дисциплин и актуализировать их содержание с учетом современных научных достижений. Речь идет о пилотном проекте.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года изменились правила приема на целевые места в высшие учебные заведения (вузы). Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Разбомбить их так, как они никогда не видели». Трамп оставил администрации США инструкции на случай покушения
    Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером
    В российском регионе перевернулся междугородний автобус
    Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом
    Внук де Голля призвал Европу заключить союз с Россией
    Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
    В МИД Турции оценили перспективы переговоров с Россией по С-400
    В Сербии заявили о кризисе в Европе из-за российских энергоресурсов
    Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году
    ВСУ попытались заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут и провалились
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok