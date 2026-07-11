Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов

Замминистра науки Могилевский: Четыре предмета станут обязательными для студентов вузов

Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«Это "История", "Философия", "Основы российской государственности" и "Русский язык"», — отметил он.

По словам Могилевского, министерство намерено унифицировать подходы к преподаванию этих дисциплин и актуализировать их содержание с учетом современных научных достижений. Речь идет о пилотном проекте.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года изменились правила приема на целевые места в высшие учебные заведения (вузы). Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство Российской Федерации.